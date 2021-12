TCHAD Tchad : le Royaume-Uni injecte dans l'humanitaire des milliards récupérés d'une affaire de corruption

Plus de 150 000 personnes au Tchad ont bénéficié d'une aide britannique vitale, financée par les 4,4 millions de livres sterling (près de 3,4 milliards de Fcfa) récupérés dans une affaire de corruption, informe le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

Le Serious Fraud Office et le gouvernement britannique ont utilisé les fonds récupérés depuis une affaire de 2018 au profit de la population du Tchad. 4,4 millions de livres sterling ont été utilisées pour fournir une aide vitale à plus de 150 000 personnes afin de remédier à l'insécurité alimentaire et de traiter la malnutrition.



Le Royaume-Uni a également déployé une équipe médicale d'urgence pour aider à soutenir la réponse COVID-19 du Tchad, notamment en distribuant des kits médicaux et d'hygiène vitaux.



Plus de 150 000 personnes au Tchad ont bénéficié d'une aide britannique vitale, notamment de denrées alimentaires d'urgence, financée par 4,4 millions de livres sterling récupérés dans le cadre d'une affaire de corruption par le Serious Fraud Office (SFO).



L'argent a été récupéré à partir d'une série de transactions corrompues impliquant du personnel et des sociétés liés au personnel de l'ambassade du Tchad à Washington, aux États-Unis, et c'est la première fois que le Royaume-Uni a accepté de canaliser l'argent d'une affaire de corruption civile vers des projets d'aide mondiale essentiels.



Les fonds ont servi à soutenir les personnes vulnérables au Tchad - qui connaît l'un des niveaux de faim les plus élevés au monde - en leur fournissant des rations alimentaires, une aide en espèces et un soutien médical.



La ministre britannique de l'Afrique, Vicky Ford, a déclaré : "Nous avons fait en sorte que l'argent récupéré dans le cadre d'affaires de corruption serve à fournir une aide vitale à plus de 150 000 personnes vulnérables au Tchad. En collaboration avec nos partenaires du monde entier, le Royaume-Uni s'opposera toujours à la corruption".



Les fonds ont également été utilisés pour soutenir la réponse du Tchad au COVID-19 et pour fournir une aide humanitaire vitale à plus de 150 000 personnes, y compris des enfants souffrant de malnutrition, par le biais de partenaires sur le terrain tels que le PAM, le CICR et l'UNICEF.



En outre, l'aide britannique, par l'intermédiaire de CARE International, a fourni une assistance en espèces à 1 600 ménages, leur permettant d'acheter des fournitures vitales comme de la nourriture et des matériaux pour les abris, et a amélioré l'accès à l'eau potable pour 10 500 personnes.



Pendant la pandémie, les fonds ont servi à déployer une équipe médicale d'urgence britannique (EMT) composée de 7 experts médicaux dans deux hôpitaux de N'Djamena, la capitale du Tchad.



En plus de cela, un soutien supplémentaire aux ONG locales a permis de toucher plus d'un million de personnes pour réduire la propagation du COVID-19, y compris la distribution de vêtements de protection vitaux et de kits médicaux fournis à plus de 10 000 personnes.



Lorsque les 4,4 millions de livres sterling de bénéfices provenant des transactions d'actions illégales sont entrés dans la juridiction du Royaume-Uni, le SFO a entamé une procédure de recouvrement civil et les fonds qui en résultent sont maintenant détournés vers des projets d'aide depuis 2018 pour aider les personnes les plus vulnérables au Tchad.





