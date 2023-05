Tchad : le SET appelle à la grève pour protester contre la crise énergétique et la cherté de la vie

Le prix du carburant a triplé, ce qui rend impossible les déplacements pour se rendre au travail. Les coûts de déplacements interurbains ont augmenté de manière exponentielle. Les moulins et autres services ont presque cessé de fonctionner, et l'accès aux sources d'énergie domestique est devenu difficile. Les ménages sont déjà affectés par la cherté de la vie et l'augmentation des prix des produits de première nécessité.



Face à cette situation insupportable, le SET a appelé ses militants à une grève de trois jours du 08 au 10 mai 2023, sur l'ensemble du territoire national. Le SET exige du gouvernement qu'il approvisionne toutes les provinces en carburant et en gaz, ramène les prix de carburant et de gaz à ceux d'avant la pénurie, et qu'il surveille les prix des produits de première nécessité pour soulager la population.