Tchad : le SET section de N'Djamena en pré-congrès

Le syndicat des enseignants du Tchad (SET) pour la province de N'Djamena a lancé, ce 21 août 2024, son pré-congré au lycée Félix Eboué de N'Djamena. Ndjion-nadji Moise, secrétaire général adjoint de la SET a, à l'entame de son propos, remercié ses camarades de la section provinciale qui ont œuvré pour la tenue effective de ce pré-congrès, pour une manifestation éclatante du soutien au SET, et de l'intérêt particulier que ses camarades accordent aux grands défis de l’organisation.



« Vous aurez quelques heures assez riches en débats, discussions et propositions de décisions. Un syndicat est une organisation de travailleurs qui agissent pour améliorer les conditions de vie sociale et de travail de tous les travailleurs », a-t-il mentionné.



« Au cours du pré-congrès, les conseillers provinciaux vont plancher sur les textes statutaires de leur organisation. Les assises actuelles vous offrent l'opportunité de proposer des articles fiables pour un fonctionnement harmonieux de notre syndicat. Le temps présent doit marquer un tournant décisif dans la conception de nos textes statutaires, l'occasion de refonder le SET par la proposition des articles solides », a déclaré le SGA du SET.



« Faites donc des propositions défendables, et il reviendra à ceux qui vont participer au congrès de les défendre vaillamment. Des textes de meilleures qualités peuvent garantir un bon fonctionnement du syndicat, s'ils sont appliqués objectivement. Je vous invite à passer au peigne fin les différents articles de nos textes statutaires, afin de doter le SET d'un règlement intérieur et d'un statut dignes de ce nom », a conclu le secrétaire général adjoint du syndicat des enseignants du Tchad, Ndjion-nadji Moise.



En ouvrant le pré-congrès, le délégué provincial de l'Education nationale pour la ville de N'Djamena, Mahamat Djibrine Saleh, a demandé à tous les participants aux assises de prendre des résolutions et des recommandations qui vont aider le bureau national pour l'élaboration d'un texte de base, afin que le syndicat des enseignants du Tchad avance.