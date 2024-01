Tchad : le SG Mbaïramadji Roland expose son différend avec le Président du CNJT

« J'ai été agressé injustement par le président du CNJT et son garde du corps dans son bureau le 15 janvier 2024, simplement parce que je souhaitais obtenir des éclaircissements en tant que Secrétaire Général », déplore Mbaïramadji Roland.



M. Roland a tenu à informer l'opinion publique que le Président Dangaya cherche à le discréditer parce qu'il refuse de cautionner ses manœuvres et son attitude inappropriée envers l'administration du CNJT.



Il a également révélé que l'agression subie dans le bureau du Président Dangaya était préméditée, le Président ayant ordonné à son garde du corps de l'attaquer, tout en filmant la scène avec une tablette et en riant avec certains collègues présents, selon lui.



Le Secrétaire Général souligne qu'aucune disposition statutaire du CNJT ne prévoit qu'un membre du bureau exécutif puisse avoir un garde du corps. M. Roland affirme avoir porté l'affaire en justice.