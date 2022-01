Tchad : le SG de l'UNET/N'Djamena, Yaya Barkaï, répond à ses détracteurs

Yaya Barkaï confie à Alwihda Info qu'il est surpris par cette rumeur de destitution. "Une minorité est venue très tôt le matin pour organiser une assemblée générale. Ils n'ont ni la qualité ni la compétence pour la convoquer et ils ont été chassés par la base", explique-t-il.



D'après Yaya Barkaï, "un groupe d'individus mal intentionnés qui d'ailleurs ne sont même pas des délégués, veut vaille que vaille imposer son autorité de fantaisie à plus de 32 000 étudiants que nous nous représentons légitimement".



La destitution du secrétaire général de l'UNET doit obéir à une procédure. Il faut 2/3 ds voix ds délégués ou une assemblée générale. "Ce qui s'est passé ce matin est inqualifiable. C'est une manigance orchestrée par des personnes sans projet réel. Elles sont aussi victimes d'une manipulation et nous saisissons cette occasion pour leur demander de mettre fin à cette folie'', affirme Yaya Barkaï.



S'agissant de la somme de 800.000 FCFA que ses détracteurs lui reproche d'avoir détourné, Yaya Barkaï indique que les auteurs de ces allégations y répondront devant les juridictions compétentes. Il demande à tous les étudiants de "s'unir et de n'est pas céder aux agitations des prophètes de la zizanie".