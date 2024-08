Tchad : le SG du SET du Moyen-Chari demande au Comité de crise de respecter la décision de la justice

Le secrétaire général provincial du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) du Moyen-Chari, Madjiangué Nangassal, a animé le 31 juillet dernier, une conférence presse. Cette rencontre avec les médias avait trait au climat qui prévaut entre le SET et le Comité de crise.



Dans sa déclaration liminaire, le secrétaire général du SET de la province du Moyen-Chari a souligné que la crise que traverse le système éducatif tchadien, a compromis les résultats de l’année scolaire 2023/2024, et compromettrait la rentrée scolaire 2024/2025, non seulement dans le Moyen-Chari, mais dans bien d’autres provinces du pays, si rien n’est fait.



Face à la presse locale, Madjiangué Nangassal a salué les décisions prises par la justice, en donnant raison au SET, et demande au Comité de crise de revenir sur des meilleurs sentiments, mais aussi et surtout de respecter la décision de la justice.



« Le secrétaire national du SET a déjà tendu la main vers les membres du Comité de crise, afin de trouver une solution définitive. Mais c’est au niveau du Comité de crise qu’ils ont été disqualifiés, tant tôt vous allez écouter les bureaux déchus et eux, ils vont prendre leurs responsabilités. Ce n’est pas le SET qui les a exclus. Nous les avons qualifiés d’égarés, il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans le Comité de crise. Qu’est ce qui se passe exactement ? Le SET reste les bras ouverts pour recevoir les camarades du Comité de crise, mais c’est eux qui sont réticents ».



Pour terminer, Madjiangué Nangassal demande au Comité de crise de revenir sur leurs positions et de ne pas défier la décision prise par la justice, mais de faire preuve de conscience professionnelle et syndicale, pour éviter l’implosion.