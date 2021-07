Tchad : le SG provincial du MPS au Logone Occidental menacé de destitution

Le secrétaire général provincial du MPS du Logone Occidental, Dingamhoudel Mbaïmian Sébastien, est menacé de destitution par plusieurs membres du parti au niveau provincial avec le soutien de quelques cadres ressortissants de la province à N’Djamena.



Dans une fiche adressée au secrétaire général national du MPS, Dr. Haroun Kabadi, les 17 membres signataires exigent la destitution immédiate du SGP du Logone Occidental. Il est reproché à ce dernier, selon le procès-verbal de la rencontre tenue le 10 juillet dernier dont nous disposons d’une copie, un comportement dictatorial, le refus de restituer à la base les recommandations du dernier congrès extraordinaire du parti tenu à N’Djamena, la non désignation d'un intermédiaire en cas d'absence et la mauvaise gestion des ressources attribuées au conseil provincial du parti.



Selon des sources dignes de foi, le SGP Dingamhoudel Mbaïmian Sébastien aurait monnayé la désignation des membres du Bureau politique national pour le Logone Occidental. Ce qui a mécontenté la base qui affirme n’avoir pas été consultée.



Les conseils départementaux avec l’accord des différentes basses, ont adressé une lettre au secrétaire général national du parti constant les nominations avant de faire de nouvelles propositions. Dans le département de Ngorkosso, la base a fait le choix de l’actuel préfet du département du Lac Wey, Mbaïram Alladoum. Selon la base, Mbairam Alladoum est très engagé dans le parti. « il utilise ses propres moyens pour la cause du parti et ce sont des militants pareils que nous voulons pour nous représenter », affirme un militant ressortissant de Ngorkosso.



En attendant que des décisions tombent suite aux nombreuses fiches envoyées au secrétaire général national, les militants du MPS du Logone Occidental sont divisés. Haroun Kabadi devra user de toute sa sagesse pour trancher rapidement ce problème qui risque d’enfoncer davantage le MPS au Logone Occidental si rien n’est fait.