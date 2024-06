Tchad : le SGG honore le professionnalisme de ses agents durant la période de transition

Le Directeur Général du SGG, M. Rakidji Ngomdjibaye, dans son mot de bienvenue pour la circonstance, remercie tout le personnel du SGG pour sa participation active à la mise en œuvre de la transition. Il souligne également que c'est pour la première fois que l'ensemble du personnel se trouve autour de ses deux ministres, dans un esprit de convivialité, de solidarité et de réjouissance.



Il rappelle que la nomination de la ministre, maintes fois renouvelée au Ministère du SGG, est la confiance placée en elle par les plus hautes autorités, et que cela témoigne de ses compétences avérées et de son sens du respect et de la loyauté.