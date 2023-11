Tchad : le SGG poursuit sa mission de vulgarisation du projet de Constitution à l'égard des agents de l'administration

Fatimé Aldjineh Garfa a rappelé que ce projet de constitution reflète la volonté du peuple tchadien exprimée lors du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS). Ce texte constitutionnel, dit-elle, intègre les acquis sociaux et politiques, les améliorations démocratiques accumulées sur plusieurs décennies, ainsi que les innovations issues des constitutions tchadiennes antérieures et d'autres modèles d'État.



Elle a insisté sur le fait que les fonctionnaires de l'administration jouent un rôle crucial en tant qu'ambassadeurs et facilitateurs de ce processus, exprimant les attentes et les demandes du dialogue. En conclusion, elle a encouragé les participants à s'engager activement dans la vulgarisation de ce texte essentiel pour le pays, au-delà des diversités d'opinions.