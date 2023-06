Tchad : le SIPRAT demande la résolution des problèmes de couverture sanitaire et de passifs des agents

Le Bureau Exécutif du SIPRAT, accompagné des délégués de sa formation, a exprimé sa surprise face à la décision de la STAR NATIONALE de suspendre la couverture sanitaire du personnel de l'ONAMA. Le syndicat condamne cette décision qu'il juge antisociale et contreproductive, et demande à l'administration de l'ONAMA d'intervenir rapidement pour résoudre ce problème.



Par ailleurs, le SIPRAT soulève également des préoccupations quant aux revendications des Passifs des Agents de l'ex-ONRTV/DGRTV. Le dossier de ces passifs est en attente au cabinet du Ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics depuis février dernier. Dans son communiqué, le SIPRAT exige sans conditions le paiement de ces passifs dans les plus brefs délais.



Le Syndicat Indépendant du Personnel de la Radiodiffusion et de la Télévision du Tchad (SIPRAT) appelle donc les agents à rester mobilisés et sereins dans la défense de leurs intérêts.