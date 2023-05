Tchad : le SIPRAT exhorte les autorités à régulariser la situation des travailleurs de l'ONAMA

Le Syndicat Indépendant du Personnel de la Radiodiffusion et de la Télévision du Tchad (SIPRAT) a tenu une conférence de presse à ONAMA à l'occasion de la journée de la Fête du Travail, qui avait pour thème "Dialogue permanent pour la bonne marche de l'institution et l'amélioration des conditions de vie des agents".



Au cours de cette conférence de presse, le président du SIPRAT, Abdelsadick Ali Mahamat, a rappelé que cette célébration avait lieu dans un contexte particulier marqué par la deuxième phase de la transition. Il a engagé le syndicat à jouer son rôle en contribuant au retour à l'ordre constitutionnel et à la refondation du Tchad.



Le SIPRAT a rappelé aux autorités l'importance de régler les passifs des agents des ex-ONRTV et DGRTV, y compris les frais de production de 2015, de payer les arriérés des primes de transport (13ème mois) de 2016-2022, de régulariser les avancements ou anciennetés pour tout le personnel, d'élaborer une nouvelle convention d'établissement du personnel de l'ONAMA, de rétablir les frais de régie et de production à la Radiodiffusion et Télévision Nationale, de respecter et de mettre en vigueur les critères de nominations en tenant compte de l'ancienneté, de l'expérience et de la compétence des agents, et de régler la situation des bénévoles de l'ONAMA ayant contribué au fonctionnement de la maison pendant des années.



Le SIPRAT exhorte les différents niveaux de responsabilité à maintenir un climat de paix sociale dans l'exercice de leurs fonctions, tout en cultivant la solidarité et le dialogue.