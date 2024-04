Tchad : le SIPRAT regrette l’incident survenu lors du conseil d’administration de l’ONAMA

Le Syndicat Indépendant du Personnel de la Radio et de la Télévision du Tchad (SIPRAT) exprime son fort regret par rapport à l'incident survenu à l'Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) en marge des travaux du Conseil d'Administration de l'ONAMA, le 22 mars 2024, et aux décisions administratives qui l'ont suivi et que le Syndicat réclame d'ailleurs leur annulation pure et simple.



D'autre part, le Syndicat demande à tous les travailleurs de l'ONAMA d'effectuer normalement leur travail, en raison de la phase électorale qui permettra le retour à l'ordre constitutionnel, et le renforcement de la démocratie, et il n'est pas dans l'intérêt de la nation d'arrêter le travail à la radio et à la télévision nationale pendant ce moment crucial.



Le syndicat affirme qu'il a toujours privilégié le dialogue et qu'il est disposé à dialoguer sereinement tant avec l'administration de l'ONAMA, qu'avec le gouvernement à travers les ministères des Finances et de la Communication, afin de trouver une solution satisfaisante pour tous, notamment en ce qui concerne les passifs des agents de l'ex ONRTV et DGRTV, tout en demandant à tous de rester calmes et de suivre les orientations du Syndicat.