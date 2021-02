Tchad : le SYFOCT se veut optimiste sur les négociations entamées par les leaders religieux

Le Syndicat des Fonctionnaires et Contractuelles du Tchad (SYFOCT) a exprimé vendredi le souhait que les négociations entamées par les leaders religieux avec le gouvernement aboutissent à des solutions définitives pour les travailleurs.



Le président du Syndicat, Abdel-Bassid Mahamat Yacoub Dabio, a estimé que les restes des indemnités ne constituent pas quelque chose de dur pour le gouvernement. "En tant que partenaires sociaux, nous devons montrer notre disponibilité et notre flexibilité au dialogue pour avoir une parfaite entente et une confiance nouvelle", selon lui.



Le SYFOCT dit adhérer totalement au programme du gouvernement. Il demande au président de la République de s'investir personnellement.



Abdel-Bassid Mahamat Yacoub Dabio explique que le syndicat a été créé compte tenu des difficultés observées par les fonctionnaires, notamment les contractuels qui font face à une discrimination de la part des textes de Lois de l'administration publique et privée. Le Syndicat entend militer pour améliorer les conditions des travailleurs.