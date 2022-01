Tchad : le SYMET interpelle le gouvernement face aux coupures d’électricité dans les hôpitaux

Dans une correspondance adressée au Premier ministre de Transition, le Syndicat des médecins du Tchad (SYMET), à travers son président, le Dr Tahir Mahamat-Saleh, « informe du comportement peu orthodoxe de la Société Nationale d’Electricité vis-à-vis des structures sanitaires au Tchad ».



« En date du 14 janvier 2022, la Société Nationale d’Electricité a procédé à la coupure de l’électricité dans deux hôpitaux de N’djamena (hôpital de l’Amitié Tchad-Chine et hôpital provincial de Farcha). Si l’électricité a été rétablie à l’HATC quelques heures après suite à des multiples interventions, l’hôpital de Farcha a passé le weekend du 14, 15 et 16 janvier 2022 sans électricité », apprend-on du SYMET.



Il faut rappeler que ces coupures ont des conséquences sur la vie humaine et les matériels médicotechniques utilisés dans les établissements hospitaliers. C’est ainsi que certains malades, sous assistance respiratoire et en réanimation, ont été transférés dans d’autres structures de la place. « Ce qui n’est pas sans risque de létalité », rappelle la correspondance des médecins.



Le Syndicat des Médecins du Tchad marque ainsi son indignation face à ces coupures d’électricité dans les structures sanitaires, et demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, pour la sécurité des patients dans les hôpitaux.