Tchad : le SYNASEG déplore le monopole exclusif dans l'importation du gaz

Au cours des derniers jours, la pénurie de gaz butane a affecté de nombreux ménages, provoquant des situations critiques dans divers foyers. Selon le président national du SYNASEG, Mahamat Moussa Guidam, la raison principale de cette pénurie est que l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier aval du Tchad (ARSAT) a octroyé le contrat d'importation à un seul marketeur, à savoir GAZCOM.



Le syndicat a insisté pour que l'importation du gaz soit assurée par au moins trois sociétés, à savoir SOPETRANS, PETAB et SIDIGUI INTERNATIONAL. Selon lui, le syndicat a maintes fois demandé aux autorités d'arrêter ces pratiques de népotisme, de favoritisme et d'exclusion, mais aucun changement n'a été constaté.



Mahamat Moussa Guidam demande au président de transition, au Premier ministre de transition et au ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie de prendre leurs responsabilités pour mettre de l'ordre dans ce secteur et traiter tous les distributeurs de manière équitable afin de faire prévaloir l'intérêt national.