Tchad : le SYNECS demande au gouvernement de tenir ses promesses

Le président du Bureau exécutif national du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), Dr. Guirayo Jérémie, a demandé vendredi au gouvernement de tenir ses promesses à leur égard, à l'occasion de la fête du 1er mai.



Le SYNECS évoque le renversement des contractuels à la solde, l'alignement de primes avec salaire, la bourse Confofor, la signature du projet de décret abrogeant l'arrêté 327, l'attribution de terrain aux enseignants-chercheurs qui ne sont pas encore attributaires et aussi le respect strict du protocole d'accord signé avec la plateforme syndicale revendicative.



Le SYNECS attire l'attention du gouvernement à propos du retard de paiement de salaire et primes dans les institutions du supérieur.



Le syndicat explique que "même confinés, on n'est pas bâillonnés. Les réseaux sociaux pourraient remplacer le terrain habituellement occupé par les manifestations chaque année" pour la fête du travail.