Tchad : le Salamat a célébré la fête du 1er décembre avec un défilé militaire

Le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Massyra Abel, a présidé vendredi 4 décembre, la cérémonie de la célébration du 30ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie célébrée à Am-Timan.



La province du Salamat à l'instar des autres provinces du Tchad, a célébré la fête du 1er décembre marquant la journée de la liberté et de la démocratie qui illustre la prise du pouvoir par le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) il y a trente ans.



Ce trentième anniversaire a été célébré par une cérémonie de prise d'armes organisée à la place de l'indépendance de la ville d'Am-Timan en présence des autorités civiles, militaires, chefs coutumiers et une masse populaire venue pour agrémenter cet événement qui a marqué l'histoire du Tchad.



Dès son arrivée à la place de l'indépendance, le gouverneur du Salamat, Yambaye Massyra Abel a été accueilli par le commandant de la zone de défense nº10, le colonel Daoud Mahamat Sandal Itno. Par la suite, c'est le passage en revue des troupes. La cérémonie marquant cette journée a commencé par la gerbe des fleurs déposée sur le monument aux morts par le gouverneur.



Après quoi, intervient le défilé militaire où ont pris part les éléments de la légion de gendarmerie nº21, ceux de la zone de défense et de sécurité nº10, le groupement de la Garde nationale et nomade du Tchad et la Police nationale.



Le défilé de ces différentes unités s'est déroulé sous des vifs acclamations et ovations de la population venue pour participer à la célébration de cette fête.