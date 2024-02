Tchad : le Salamat accélère les préparatifs de l'organisation de la SENAFET 2024

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a reçu les différentes commissions mises en place en vue de l'organisation de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), édition 2024, prévue dans ladite province.



L'objectif de cette rencontre est d'accélérer les préparatifs de l'événement national.



En prélude à l'organisation de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), prévue les jours à venir dans la ville d'Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, une rencontre tenue sous la houlette du gouverneur, a regroupé, autorités provinciales civiles et militaires, leaders religieux, chefs traditionnels et responsables des toutes les commissions.



Dès l'entame de la rencontre, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a exhorté les présidents et présidentes de chaque commission, à se mobiliser pour accélérer le processus sur le terrain.



Pour le gouverneur du Salamat, toute la population doit s'impliquer dans l'organisation de cet événement afin que l'édition 2024 de la Semaine nationale de la femme tchadienne, soit une réussite dans la province. Il appelle toute la population à sortir massivement, le moment venu, pour réserver un accueil favorable aux différentes délégations qui viendront des divers horizons, pour célébrer la SENAFET dans la ville d'Am-Timan.



Le délégué provincial en charge de la femme et de la protection de la petite enfance, Al-Mahadi Ahmat Al-Mahadi, informe qu'au cours de cette fête, les organisations féminines locales seront formées sur plusieurs thématiques axées sur la transformation des produits locaux.



Elles seront dotées des matériels de production pouvant leur permettre de mener des activités pour promouvoir la femme, et l'aider dans à contribuer au développement du pays. Très préoccupé par la réussite de l'édition 2024 qui s'organise dans sa province, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam invite chacun des participants à mettre la main à la pâte pour faciliter l'organisation de la SENAFET dans la province du Salamat.