Tchad : le Sila réceptionne une assistance alimentaire pour ses sinistrés

Les autorités provinciales du Sila ont réceptionné vendredi, au cours d'une cérémonie à l'école du centre de Goz Beida, un don de vivres du gouvernement qui est destiné aux personnes vulnérables.



Le don est composé de sacs de mil, bidons d'huile de 20 litres ou encore de paquets de macaronis.



La cérémonie a eu lieu en présence notamment du gouverneur du Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, le préfet de département de Kimity et le maire de Goz Beida.



"Le don sera rationnellement et équitablement distribué à la population", a indiqué le gouverneur. Il s'est félicité de l'assistance du gouvernement en cette période difficile.



Le préfet de Kimity et le maire de Goz Beida ont réceptionné le don des mains du gouverneur, afin de procéder à la distribution aux personnes concernées.



Le préfet de département de Kimity, Adoum Hassan Fouda, a souligné que ce geste très important arrive au moment opportun. Il a adressé ses remerciements au gouvernement pour ce geste, surtout que la localité enregistre des déplacés internes suite aux inondations.



Le don sera distribué aux sinistrés d'inondations et victimes de la crise sanitaire dans les cinq départements du Sila. À commencer par Goz Beida qui va bénéficier de 300 bidons d'huile, 200 sacs de mil et 300 cartons de macaronis.