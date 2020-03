Tchad : le Sila rend hommage aux femmes pour le 8 mars

Dans une motion de remerciements, une représentante des femmes s'est félicité de l'appui des autorités dans l'organisation et le déroulement de la SENAFET.



Le gouverneur de la province de Sila, N'Dimabeal Boyalnar Gaucher, a rappelé que la SENAFET vise à permettre de traiter des problématiques émergentes qui sont liées aux conditions des femmes tchadiennes, mais aussi impliquer les hommes et les femmes à comprendre les enjeux de la lutte contre l'intégration du genre au processus de développement.



Il a expliqué que les autorités ont posé des actes concrets pour assurer aux femmes un avenir plus radieux, rassurant et meilleur, citant notamment l'instauration du quota de 30%.