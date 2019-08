Tchad : le Sila s'en remet à la prière pour endiguer les violences

Une grande prière pour la paix a eu lieu jeudi matin à Goz Beida, dans la province de Sila. L'évènement placé sous le signe de la paix et de la concorde a drainé un nombre important de fidèles musulmans et chrétiens, a constaté Alwihda Info.



Le Dar Sila, tout comme le Ouaddaï voisin, fait parler de lui à cause des conflits intercommunautaires répétitifs. La situation est préoccupante, soutiennent les autorités locales mais de l'avis des leaders religieux, le retour à Dieu est une nécessité qui s'impose.



Cette grande prière dite de la paix a été organisée jeudi à la maison des jeunes de Goz Beïda. Elle est une initiative des leaders religieux.



Le secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sandah Makachi III a indiqué que le président de la République accorde une place de choix à la cohabitation pacifique, à l'unité et à la paix.



Les leaders religieux, à leur tête le président du Comité islamique, Cheikh Ahmad Boukhari Djadi et les responsables des églises se sont relayés pour appeler les fils de la province à l'unité, à la prière et à l'invocation de Dieu afin que la paix s'installe définitivement dans le Sila et le Ouaddaï.