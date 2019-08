Tchad : le Sultan Chérif Abdelhadi se pose en rassembleur et accumule les soutiens

Le nouveau Sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi a quitté hier, vendredi 16 août 2019, la capitale à destination de la ville d’Abéché où il exercera le pouvoir de Sultan du Dar Ouaddai.



Une cérémonie de grande envergure a été organisée jeudi 15 août 2019 au Palais du 15 janvier où toutes les ethnies du Ouaddaï géographique ont été représentées dans leur globalité pour prêcher la paix et la cohabitation pacifique dans le Dar Ouaddaï. La cérémonie s'est déroulée en présence de la nouvelle ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Chamsal Houda Abakar Kadadé.



Cette rencontre qui a fait drainer une myriade de Ouaddaiens visait, d’une part à préparer le départ du nouveau Sultan à Abéché et, d’autre part à lui prêter allégeance après son élection puis sa confirmation par un décret présidentiel.



« La nomination du nouveau sultan ouvre une nouvelle ère dans la province. Chacun de nous doit se mettre au service des autres, au respect des autres car la paix est un effort collectif », a recommandé l’un des sages et doyen de la province du Ouaddai, Ouchar Tourgoudi.