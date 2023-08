Tchad : le Sultan de Dar-Sila œuvre pour la cohabitation pacifique et la cohésion sociale

Le 22 août 2023, Sa Majesté Moustapha Seid Ibrahim Moustapha, le Sultan de Dar-Sila, a présidé une importante réunion au sein de son palais royal. Cette rencontre a rassemblé diverses autorités coutumières, traditionnelles et religieuses, dans le but de promouvoir la cohabitation pacifique et la cohésion sociale au sein de la province.



L'objectif principal de cette réunion était d'informer les autorités traditionnelles et les différentes communautés locales sur l'importance de favoriser le vivre-ensemble entre les différentes ethnies de la région. Sa Majesté le Sultan a insisté sur le respect des règles traditionnelles et ancestrales du Sultanat, tout en encourageant un climat de paix et d'harmonie.



Au cours de cette réunion, Sa Majesté a adressé des instructions claires aux chefs traditionnels et aux membres des différentes ethnies présentes. Il les a appelés à respecter scrupuleusement les règles établies et à éviter tout acte de dénigrement entre les différentes ethnies coexistant dans la région du Sila.