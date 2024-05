Tchad : le Sultan du Ouaddaï intensifie la sensibilisation sur la paix dans le monde rural

Le Sultan Abbaside du Dar-Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi, poursuit sa campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique dans le Ouaddaï.



Après le village Agourbo, le Sultan Cherif Abdelhadi Mahadi s'est rendu ce mercredi 1er mai 2024, au village Djombo, localité située à 45 km au nord-Est de la ville d'Abéché, dans le canton Mandjobok, sous-préfecture d'Amlayouna, département de Ouara. Cherif Abdelhadi Mahadi s'est fait accompagner du chef de canton Mandjobok, Abdelkhadir Youssouf et quelques fils de la localité.



Au nom de la population de Mandjobok, Nimir Ibrahim Idriss a dit que cette localité est cosmopolite et compte un nombre important de la population qui œuvre pour la paix et la cohabitation pacifique.



Le chef de canton de Mandjobok, Abdelkhadir Youssouf a remercié le Sultan du Dar-Ouaddaï, sa majesté Cherif Abdelhadi Mahadi, pour cette campagne de la paix dans le Ouaddaï. Il appelle la population à être derrière les autorités pour le développement de la localité.



Le Sultan du Dar-Ouaddaï, sa majesté Cherif Abdelhadi Mahadi, lui, a axé son intervention sur la question des jeunes orpailleurs qui risquent leur vie au désert, à la recherche de l'or. Il invite ces jeunes de travailler sur place, afin d'être utile pour la société.



Le Sultan a également parlé sur l'importance de la paix, de la sécurité et du vivre ensemble. Il a enfin développé la question de l'éducation et de la santé, pour le développement de la province du Ouaddaï en général.