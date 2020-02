Tchad : le Sultanat du Dar Sila célèbre la paix et prône la cohabitation

La famille du Sultan de Dar Sila a tenu la semaine dernière une rencontre de partage et de reconnaissance au Palais Royal de Goz Beida, quelques semaines après la fin de l'état d'urgence.



Cet évènement de réjouissance qui a eu lieu en présence du sultan Seïd Ibrahim Moustapha, marque le retour de la paix dans la zone qui avait été touchée l'an dernier par des conflits intercommunautaires meurtriers.



Après la rencontre, le Sultanat de Dar Sila a organisé une célébration familiale avec différents chefs de canton, chefs religieux et représentants des jeunes.



Sa Majesté Seïd Ibrahim Moustapha s'est félicité de cette mobilisation familiale. Dans son discours, il a insisté sur l'amour du prochain, le partage et la paix.



Selon lui, l'harmonie entre les communautés est indispensable et nécessite une large sensibilisation, de la réflexion et des hommes intègres.