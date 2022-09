Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) entend déclencher une grève à compter du 3 octobre prochain si les primes de craie et de document des enseignants ne sont pas rétablies. Il lance un préavis du 26 septembre au 1er octobre.



Le SET évoque une violation du pacte social et exige également le paiement des frais de transport des années 2020, 2021 et 2022.