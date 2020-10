Tchad : le Syndicat des médecins a un nouveau bureau

"Diriger le SYMET, est une fonction de bénévolat qui mérite beaucoup de travail et des efforts communs pour une bonne conduite cette institution", estime Dr. Djiddi Ali Sougoudi qui demande à la nouvelle équipe d'être dynamique et soudée pour une organisation forte.



Le président sortant du SYMET, Dr. Baroua Haroun Seid déclare que durant quatre ans d'exercice, beaucoup de choses ont pu être améliorées et évoque un bilan positif. Il cite notamment l'aménagement d'un local pour le SYMET, l'équipement du bureau, l'installation des cellules dans les différentes provinces du pays, le soutien à la restauration des salaires coupés par l'État, l'assurance à la sécurité des agents de santé et l'avancement pour les carrières bloqués des agents de santé.



Le nouveau bureau exécutif a élu à sa tête le Dr. Tahir Mahamat Saleh, nouveau président du SYMET, tandis que Dr. Mahamat Saleh devient secrétaire général de l'Organisation. Au total, cinq membres composent le nouveau bureau exécutif.