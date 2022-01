Tchad : le Toumaï Palace devrait commencer à accueillir des clients en 2022, espère Hilton

Andrew McLachlan, Directeur Général, chargé du développement de l'Afrique sub-saharienne chez Hilton, a déclaré : "C'est un moment de fierté pour nous de revenir au Tchad avec une propriété phare Hilton dans un emplacement de choix dans le centre commercial du pays. Ce quartier de N'Djamena est bien connu des voyageurs et, une fois ouvert, le nouvel hôtel Hilton offrira les meilleures installations de sa catégorie et l'hospitalité renommée de Hilton. Nous nous concentrons sur la croissance de notre portefeuille à travers le continent, N'djamena étant une destination importante pour les voyageurs à destination du centre-nord de l'Afrique."



L'hôtel Hilton N'Djamena Toumaï Palace comprendra 230 chambres, dont 19 suites pour séjours prolongés et une suite présidentielle. La propriété proposera plusieurs points de restauration, dont un restaurant de spécialités et un spectaculaire sky bar, ainsi qu'un bar et un salon dans le hall. Les espaces de réunion comprendront un salon privé, six salles de réunion individuelles et une salle de banquet. L'hôtel disposera également d'une piscine extérieure et d'installations de remise en forme haut de gamme.



M. Bulut Bağcı, Directeur de Wotf Turizm Ticaret Anonim Sirketi, a déclaré : "C'est très réjouissant de s'associer à Hilton pour ce nouveau projet au Tchad. Nous sommes convaincus que la propriété établira la norme en matière d'hébergement moderne et haut de gamme à N'Djamena comme premier choix pour les voyageurs arrivant au Tchad pour les affaires et les loisirs."



Hilton compte plus de 100 hôtels en exploitation ou en cours de développement dans des destinations à travers l'Afrique, notamment des propriétés dans le cadre de sa marque phare Hilton Hotels & Resorts à Nairobi, Addis-Abeba, Yaoundé et Johannesburg. En 2021, Hilton a ouvert le luxueux Mango House Seychelles, LXR Hotels and Resorts, et a ajouté des propriétés à son programme, notamment le Waldorf Astoria Platte Island et le Canopy by Hilton Mahé aux Seychelles.