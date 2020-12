Tchad : le Trésor public débloque une subvention aux entités du ministère de la Santé

Le Trésor public a procédé au paiement de la deuxième tranche de la subvention de l'année 2020 au profit des entités sous tutelle du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, sur instruction du président de la République, informe ce samedi le ministre Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul dans une note circulaire.



Le ministre attire l'attention sur l'impérieuse exigence d'une gestion rationnelle et responsable des ressources mises à la disposition des hôpitaux, des programmes et des écoles de santé.



"Certains responsables ont pris la fâcheuse habitude de se lancer dans des dépenses frénétiques n'obéissant à aucune logique de rechercher de l'efficacité, et de l'opportunité desdites dépends financées sur les subventions publiques", indique le ministre Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Il met en garde contre les pratiques déviantes et promet des sanctions à l'encontre des auteurs.