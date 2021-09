Tchad : le Wara-wara ou Samé-samé, très pratiqué pendant les vacances

Wara-wara, Santo et Samé-samé, ce sont des différents types d'acrobaties connu des jeunes N'djamenois. Les acteurs de ce sport sont majoritairement âgés de moins de 25 ans environ. Ils viennent de Chagoua, d'Amtoukouï et d'Atrone pour prendre d'assaut le terrain de sport du lycée Royale dans le 7ème arrondissement.



Sur du sable, l'on aperçoit une longue queue de personnes, qui après quelques mètres de course sautent simultanément. Sans aucune ambition particulière, les jeunes se défient avec passion sans récompense, sans trophée mais le meilleur est respecté. La seule reconnaissance est qu'il devient la star.



Le meilleur rassemble alors son équipe et s'en va au défi dans chaque quartier pour imposer son titre. S'il perd face à un autre, il devra s'incliner avec son quartier. Cette année, de toute la période de vacance, c'est à la fin fin septembre qu'on saura qui est le meilleur de tous.