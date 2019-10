Tchad : le Woman Music Art motive la gent féminine pour ses projets musicaux

L'association 'Femme aussi' a réuni jeudi à l'Institut français au Tchad, des musiciens tchadiens autour d'une table pour débattre de l'amélioration de la musique féminine tchadienne. L'évènement entre dans le cadre du Woman Music Art, couplé au Woman Entrepreneurship Day.



Plusieurs artistes ont apporté des éclaircissements sur la création de projets musicaux individuels.



L'initiatrice du Woman Entrepreneurship Day, Mme. Netoa Ernesti, indique que "les filles ont un talent très prestigieux et caché. Les filles sont les marraines de la musique tchadienne."



"La musique tchadienne nécessite votre voix chers filles. N'écoutez pas ce que les gens disent et laissez battre votre coeur. Nous sommes là pour vous aider à réaliser votre rêve musical", ajoute-t-elle.



D'après le conférencier Didier Lalaye, il est très simple de créer un projet artistique. "Il suffit juste d'être en vacation de tout ce que vous faites. Aujourd'hui, nous avons six meilleurs façons de créer son projet musical. Alors chers amoureux de la musique, il faut utiliser les bons outils pour entrer dans le monde de la musique. Pour avoir des partenaires, il faut être bref, objectif et faire beaucoup de formations musicales", estime-t-il.



Selon Didier Lalaye, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls endroits pour partager ses projets. Il informe que ce type de projet nécessite beaucoup d'efforts pour être accepté.



"Les chanteurs musicaux subissent beaucoup de problèmes dans la logistique musicale", souligne Didier Lalaye qui se veut toutefois optimiste face aux efforts de nombreux compositeurs pour améliorer le secteur de la musique.