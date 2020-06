Tchad : le baccalauréat prévu du 17 au 22 août 2020

Le baccalauréat du second degré devrait se tenir du lundi 17 au samedi 22 août 2020 pour les élèves de niveau Terminale des enseignements général et technique secondaires.



Un arrêté conjoint n° 163 du 17 juin 2020, signé par les ministres Mme. Chamsal-Houda Abakar Kadade et Aboubakar Assidick Tchoroma, a rectifié les dates de déroulement des examens et concours des ministères de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, et de la Formation professionnelle et des Petits métiers.



Le concours d'entrée dans les différents cycles et fillières d'enseignement technique et de la formation professionnelle (2nde AB, BT, TI, 1ère année de BEP et CFTP) est prévu le samedi 1er août 2020 pour les élèves ayant le BEPC/BEF ou le niveau des classes de CM, 3ème.



Le brevet de l'enseignement fondamental (BEF) est prévu du lundi 3 au jeudi 13 août 2020.



Le brevet de technicien (BT), le brevet de l'enseignement professionnel (BEP) et le diplôme de fin de formation professionnelle (DFFTP) sont prévus du mercredi 12 au vendredi 29 août 2020.



L'examen de sortie des maîtres communautaires des Écoles normales d'instituteurs est prévu du mercredi 26 au vendredi 29 août 2020.



Les examens et concours d'autres départements ministériels sont à déterminer.