Tchad : le bilan monte à 19 morts et 22 blessés dans les violences de Lac-Iro (procureur de Sarh)

Le procureur assure que la situation est "sous contrôle". Sur les 22 blessés, un seul cas grave est recensé, d'après des sources hospitalières.



Le comité de crise de la Caisse de solidarité et d'entraide Sara-Kaba (CSE-SK), mis en place à la suite des violences meurtrières dans le département de Lac-Iro, a dénoncé ce 18 septembre une razzia et du terrorisme. Des villages ont été attaqués et incendiés dans la zone ces derniers jours.



À l'origine des violences, dans la matinée du 13 septembre, un troupeau de boeufs a dévasté un champ de mil à Mbarabé, une village situé à une cinquantaine de kilomètres au Nord de Kyabé, dans la province du Moyen-Chari. S'en est suivi une altercation entre des jeunes du village et un bouvier qui a alerté son ferrick.



La communauté Sara-Kaba dénonce des agressions barbares et tient pour responsables les autorités provinciales en dénonçant leur mutisme.