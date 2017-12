Tchad : le budget 2018 adopté à l'unanimité

Les députés ont adopté hier, le projet de loi portant budget général de l’Etat pour l’exercice 2018. C’est par 134 voix pour, zéro contre et 16 abstentions. Le budget général de l’Etat se chiffre en recettes à 846 milliards de F CFA, en dépenses à 1.343 milliards soit un déficit prévisionnel de 496,625 milliards de F CFA.



Le projet du budget pour l'exercice 2018 a été élaboré dans un contexte particulièrement difficile pour les finances publiques qui résulte de deux facteurs exogènes. Ces facteurs sont liés d'une part au maintien du cours du brut relativement bas et d'autre part à la situation sécuritaire persistante. Ce contexte est identique à celui dans lequel se sont insérés les lois de finances initiale et rectificative 2017, selon la commission des finances de l'assemblée nationale.



Le gouvernement devra recourir aux financements extérieurs de toute nature en vue de résorber le déficit ainsi constaté.