Tchad : le budget citoyen 2020 et l'application Darahib lancés

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a lancé jeudi à N'Djamena, le budget général de l'Etat pour l'exercice 2020 et l'application Darayib.



L'application Darayib est l'innovation de cette année. Elle vise à améliorer le civisme fiscal et permet de consulter la liste des entreprises autorisées à prélever la TVA à la source.



Selon le ministère des Finances et du Budget, le budget citoyen 2020 permet au citoyen d'accroitre ses connaissances sur les activités du Gouvernement, et de participer au suivi et au contrôle de l'action publique.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a évoqué d'autres mesures innovantes visant à garantir une plus grande transparence et efficacité des dépenses publiques.