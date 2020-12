Tchad : le budget de l'État pour 2021 prévu à 1.098 milliards FCFA

Quelles hypothèses macroéconomiques ?



Au plan macroéconomique, le projet de loi de Finances 2021 est préparé en tenant compte des incertitudes au niveau mondial liées à la crise sanitaire, et sur la base des hypothèses suivantes :

La production du pétrole passe de 142.075 barils/jours en 2020 à 147.397 barils/jour en 2021 ;

Le cours du Brent passe de 40,7 dollars US en 2020 à 44 dollars US en 2021 ;

Une décote de 3 dollars US par baril ;

Le coût de transport de 7 dollars US par baril.