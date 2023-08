Tchad : le bureau Djamous promeut l'unité par le biais d'une campagne de sensibilisation à la Constitution

Lors d'une rencontre avec les jeunes des 8e et 10e arrondissements, Hassan Bakhit Djamous a souligné l'importance de vivre ensemble en tant que Tchadiens. Il a encouragé les jeunes à s'engager dans le processus électoral en se faisant inscrire sur les listes électorales.



D'éminents panélistes tels que le Dr Abakar Souleymane, le Dr Korom Acyl Dagache et Dabsou Yoma ont également contribué à cette campagne de vulgarisation. Les jeunes ont été remerciés pour leur mobilisation.



Le 8 août 2023, Hassan Bakhit Djamous et ses équipes ont tenu des échanges avec les jeunes des 3e, 4e et 5e arrondissements de N'Djamena. L'objectif était de discuter du projet de la Constitution, axé sur la forme de l'Etat unitaire décentralisé. La jeunesse rencontrée s'est montrée enthousiaste et résolue à soutenir l'unité du Tchad, un idéal cher aux autorités de transition.



Pour concrétiser cette volonté, les jeunes ont été encouragés à s'inscrire massivement sur les listes électorales. La prochaine étape de la campagne se concentrera sur les 8e et 10e arrondissements.



Le 7 août 2023, après une première étape réussie à Walia, Hassan Bakhit Djamous, accompagné de juristes et de personnes ressources, a poursuivi la campagne de vulgarisation du projet de Constitution en rencontrant les jeunes des 6e et 7e arrondissements à la maison de quartier de Chagoua. Lors de cette rencontre franche et ouverte, l'accent a été mis sur la forme de l'Etat unitaire, en soulignant que ce qui unit la nation est plus puissant que ce qui la divise.



Les jeunes ont été invités à se faire enrôler en vue de participer aux élections à venir. La campagne de vulgarisation vise tous les arrondissements dans la perspective de renforcer l'engagement civique des jeunes pour l'unité nationale.