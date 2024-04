Tchad : le bureau de soutien Kadaye Espoir installé en faveur du candidat de la Coalition

La coordination nationale du Bureau de soutien Kadaye Espoir qui a été reconnue, a été installée le 12 avril 2024, lors d’une cérémonie officielle tenue dans la salle de l’ONAMA à N’Djamena.



Aussitôt installé Kadaye Espoir a mobilisé ses membres, ses militants, militantes et sympathisants pour donner un cachet particulier au lancement de la campagne du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, tenue le 14 avril 2024 à la Place de la Nation, à N’Djamena, dans commune du 4ème arrondissement, sous la houlette du président d’honneur, le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami.



Le Bureau de soutien Kadaye Espoir entre dans la salle à son tour le 16 avril 2024 en lançant ses propres activités politiques relatives à la campagne électorale dont la cérémonie a eu lieu au terrain Bernard dans la Commune du 4ème arrondissement de la ville de N’Djamena.



C’est le ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Mbodou Mbami, président d’honneur du Bureau Kadaye Espoir, qui a donné le coup d’envoi. Les jours suivants étaient des journées d’activités instances de campagne de proximité, menée auprès des électeurs du pays. Ainsi, les membres de la Coordination nationale de Kadaye Espoir, sous la direction du Coordonnateur National Adam Mbodou Abakar se rendent à Bol le 18 avril 2024.



Dans la province du Lac, Kadaye Espoir installe, le 19 avril 2024, la sous coordination provinciale du Lac. Le 20 avril 2024, Kadaye Espoir mobilise une immense foule de militants et assiste à la cérémonie du lancement officiel de la campagne du Candidat de la Coalition pour un Tchad uni à Bol.



De retour à N’Djamena la CN du bureau de soutien Kadaye Espoir continue ses activités en installant les sous coordinations suivantes : Le 22 avril 2024, installation de la sous-coordination du 10ème arrondissement de N’Djamena ; le 23 avril 2024, installation de celle du 6ème arrondissement de N’Djamena ; le 24 avril 2024 installation des sous coordinations du Canton Afrouk, du 2ème arrondissement et celle du 7ème arrondissement de N’Djamena. En somme à ces différentes activités, le bureau de soutien Kadaye Espoir a pu mobiliser et toucher plus 10000 personnes.