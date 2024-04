Tchad : le bureau de soutien ‘La voix du peuple’ forme des agents sensibilisateurs

L'objectif principal de cette initiative ambitieuse est de former des agents compétents qui se rendront dans tous les départements de la province du Wadi-Fira pour mener une campagne de proximité auprès des populations locales. Gueti Mahamat, le point focal du bureau de soutien, a souligné l'importance du retrait rapide des cartes d'électeurs et a encouragé la participation massive des citoyens lors des élections en votant pour le Candidat Numéro 1, Mahamat Idriss Déby, représentant de la Coalition Tchad Uni.



Il a également souligné que cette formation marque le début d'une mobilisation intense en faveur d'un processus électoral transparent et inclusif. Selon Gueti Mahamat, cette initiative démontre l'engagement inébranlable de "La Voix du Peuple" envers la démocratie et l'expression libre de la volonté populaire. Il a conclu en soulignant que le vote est un devoir civique crucial et déterminant pour façonner l'avenir commun.