Tchad : le bureau de soutien au MPS, "le Palais de l'Union de la Tandjilé", renforce sa présence à Bologo

Intervenant en premier lieu, Nadji Abdoukaye, avant d'être installé, souligne les difficultés de la sous-préfecture, notamment le manque d'eau potable et la souffrance des femmes rurales. Il appelle la population de la sous-préfecture de Bologo à prioriser le dialogue comme arme de guerre. Valangui Dengledi, secrétaire exécutif départemental du MPS de la Tandjilé-Ouest, félicite Nadji Abdoulaye pour son militantisme et l'exhorte à continuer sur cet élan sans céder au découragement.



Officiellement installant le nouveau coordonnateur de la sous-coordination de la sous-préfecture de Bologo, Salim Siboro précise au nom du président fondateur du Bureau de soutien le Palais de l'Union, Adam Tebir, qu'il salue le courage du camarade Nadji.



Il exhorte les militants de la dite sous-préfecture à soutenir la politique du Président de Transition d'Union le Général Mahamat Idriss Deby pour une transition apaisée et un Tchad fort et uni.



​Il renchérit en appelant à éviter de se rendre justice soi-même et à emprunter le chemin du dialogue et de la justice. Le coordonnateur provincial du Bureau de soutien le Palais de l'Union, Salim Siboro, n'a pas manqué de réitérer ses remerciements et ses encouragements au camarade Nadji Abdoulaye et à ses militants.



La cérémonie a fait l'objet de démonstrations de danse traditionnelle Walga, une danse propre à la communauté Lele.