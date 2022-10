Tchad : le bureau des droits de l’Homme de l’ONU condamne "l'usage meurtrier de la force"

Le bureau des droits de l’Homme de l’ONU déplore « l'usage meurtrier de la force contre les manifestants au Tchad ». Il ajoute que « les autorités de transition doivent garantir la sécurité et la protection des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression et de réunion pacifique. Les violations signalées doivent faire l'objet d'une enquête. »



Le bureau des droits de l’Homme de l’ONU appelle "au calme et toutes les parties à faire preuve de retenue".



Le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a affirmé ce 20 octobre que "le gouvernement de la République du Tchad fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et ne tolèrera plus aucune dérive d'où qu'elle vienne". Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse, après des manifestations violemment réprimées au cours de la journée, à travers le pays.



Un nouveau bilan fait état d'une cinquantaine de morts et de plus de 300 blessés.