Tchad : le bureau exécutif communal de Sarh a rencontré le personnel

Le bureau exécutif communal de la ville de Sarh a tenu une rencontre de travail ce 31 mai 2022 avec son personnel et les tous les agents qui interviennent dans cette institution.



A peine un mois après son installation, cette nouvelle équipe continue de multiplier des rencontres de travail avec tous ceux qui sont censés aider la commune à réaliser le rêve des populations de la ville verte.



C’est ainsi qu’après la toute première rencontre, tenue avec son personnel, elle a cette fois-ci, tenu une autre, avec les délégués d’arrondissement, les chefs des quartiers et carrés, ce mardi 31 mai 2022. Au cours de cette rencontre, la nouvelle équipe exécutive a voulu que cela soit inscrit dans son agenda de travail, car, dit-on, la communication est l’arme la plus puissante d’un bon leader.



Ainsi donc, il faut dire aux gouvernés ce qu’ils sont tenus de faire pour le développement de la commune, a laissé entendre le maire de la ville de Sarh, Mme Kabo née Rachel Suidinan. C’est pourquoi, ce mercredi 01 juin 2022, tout le personnel de la mairie de Sarh doit sortir et aller au marché central dans l’optique de lier l’acte à la parole, en nettoyant le dit marché.



C’est la décision prise par l’exécutif communal pour donner un bon exemple, avant que d’autres institutions ou organisations, éprises d’esprit de développement pour cette ville, ne leur emboitent le pas. En effet, le bon fonctionnement de la mairie doit être l’affaire de tous, déclare de son coté, Beadoumngar Djingar, 3ème adjoint au maire, au sortir de cette rencontre.



Non seulement cette rencontre a permis de parler de la salubrité, mais également d’aborder la question de la sécurité, avec le déploiement d’une patrouille chaque jour, de 22 heures à 05 heures du matin. Le 3ème adjoint au maire a conclu que les comportements inciviques, qui rendent la ville verte insalubre, doivent cesser. Et c’est sur une note de satisfaction que les participants se sont séparés, tout en s’engageant résolument pour la salubrité de la ville de Sarh.