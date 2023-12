Tchad : le bureau exécutif de la CVRJT demande des actions immédiates suite à une crise interne

Le coordinateur national a été critiqué pour son incapacité à diriger efficacement, mettant en évidence une série de problèmes, notamment une mauvaise coordination des activités, un manque d'une politique claire pour la mise en œuvre des objectifs de la CVRJT, un échec à fédérer les idées des membres pour des actions unifiées, l'exclusion du bureau exécutif des décisions importantes, une implication inappropriée dans la politique et une gestion médiocre.



En particulier, ils ont souligné que le coordinateur national, en partenariat avec l'ONAPE et un parti politique dans quatre provinces du Sud, a mené une campagne pour le "OUI" au référendum sans consulter le bureau exécutif ni organiser une réunion préalable. Selon eux, la crédibilité et l'impartialité de CVRJT en tant qu'observateur du référendum sont remises en question par cette campagne.



Face à cette situation, les membres du bureau exécutif demandent que la CVRJT soit retirée de la liste des observateurs nationaux immédiatement. De plus, ils ont demandé au coordinateur national de convoquer une réunion d'urgence du bureau exécutif dans les 48 heures pour discuter de ces problèmes; sinon, ils prendront des mesures conformément aux règlements de l'organisation.