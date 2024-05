Tchad : le bureau national de l’UNET félicite le président élu

A la suite de la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 06 mai dernier, le Bureau national de l’Union Nationale des Etudiants Tchadiens (UNET) tient à féliciter chaleureusement le nouveau président de la 5ème République élu démocratiquement.



Selon l’UNET « le peuple tchadien a jugé utile de réitérer son engagement au président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, pour son dévouement en faveur du développement et de la stabilité du pays ».



Le Bureau national par la voix de son président apporte « son soutien indéfectible et sans faille au nouveau président pour consolider la paix et le vivre ensemble entre tous les Tchadiens sans distinction aucune ».



Par ailleurs, le Bureau national de l'UNET informe l'opinion nationale et internationale que certains hommes politiques et certains partis politiques veulent manipuler et pousser les étudiants de toutes les universités du Tchad, pour leurs intérêts personnels.



Ceci en rappel avec ce qui a été fait lors de l'avènement du 20 octobre dernier, lorsque des « camarades ont été poussés, certains d'entre eux ayant trouvé la mort ». Enfin, « le Bureau national demande à tous les étudiantes et étudiants des universités du Tchad de ne pas écouter et suivre les hommes politiques... »



« Nous voulons étudier normalement comme tous autres étudiants africains, le milieu universitaire est un lieu de savoir et non un lieu de perturbation ou un champ de la politique », relève le Bureau national de l’UNET.