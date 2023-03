Tchad : le cadre de dialogue de Kelo promeut la cohabitation avec un Iftar collectif

Dans le cadre de la promotion du vivre ensemble, le cadre de dialogue de Kelo a organisé un Iftar à Kelo. L'objectif de cette rencontre est d'unir les Tandjileens pour une paix durable et de promouvoir la cohésion sociale.



Cet événement a réuni des leaders de la société civile, des leaders religieux, des jeunes, des autorités départementales et communales de différentes confessions religieuses. Tous étaient assis sur des nattes, rassemblés autour de plats symbolisant l'unité et le vivre ensemble.



Cette activité a été rendue possible grâce à l'appui du Comité de suivi à l'appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR) et de l'Association Action des Partenaires pour l'Appui au Développement (APAD), dans le cadre de leur projet visant à redynamiser les organisations de la ville de Kelo pour une meilleure action.