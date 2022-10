Tchad : "le cahier des charges n’est pas un simple catalogue ou répertoire", Mahamat Idriss Deby

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby, officiellement investi ce 10 octobre, promet d'oeuvrer avec le futur gouvernement d'union nationale pour l'application des résolutions et recommandations du dialogue contenues dans le cahier des charges de transition.



"Il est indéniable que le cahier de charges n’est pas un simple catalogue ou répertoire des vœux exprimés. Il indexe, de manière parfaitement cohérente, articulée et pertinente, les actions à mettre en œuvre pour le Tchad d’aujourd‘hui et le Tchad de demain", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



"Des élections seront organisées, dans la transparence et la sérénité, pour permettre aux tchadiennes et tchadiens de mettre un terme à la transition et assurer le retour à l’ordre constitutionnel", a assuré le président de la transition.