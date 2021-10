Tchad : le calendrier du gouvernement pour le paiement des arriérés des frais de transport

Le gouvernement et les syndicats des travailleurs ont signé ce 4 octobre un pacte social triennal. À travers cet accord, le gouvernement s'engage à procéder au paiement des arriérés des frais de transport des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 conformément au calendrier suivant :



- reliquat des arriérés de 2016 et 2017 : septembre 2021 pour tous les ministères ;

- arriérés de 2018 : octobre 2021 pour tous les ministères ;

- arriérés de 2019 : décembre 2021 pour le secteur éducatif (éducation nationale, enseignement supérieur, culture, jeunesse et sports, formation professionnelle, santé et action sociale) ;

- avril 2022 : le reste des ministères ;

- arriérés de 2020 : le paiement est prévu pour juillet 2022 pour tous les ministères.



Le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour payer régulièrement et à terme échu les frais de transport aux agents de l'État, conformément au décret du 31 juillet 2007.



Le pacte social a été signé par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat et les organisations syndicales (plateforme syndicale revendicative, la plate-forme syndicale pour le dialogue social et la CLTT).