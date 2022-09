Tchad : le calendrier préscolaire 2022-2023 des jardins d'enfants dévoilé

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a signé le 15 septembre 2022 un arrêté fixant le calendrier préscolaire au titre de l’année 2022-2023, dans les jardins d’enfants publics et privés au Tchad.



Ce calendrier se présente comme suit:



-Rentrée administrative : 15 septembre 2022 ;

-Rentrée officielle des classes : 15 octobre 2022 ;

-1er trimestre de l'année préscolaire : du 15 octobre au 20 décembre 2022 ;

-Arbre de Noël : 22 décembre 2022 ;

-Congé de fin du 1er trimestre (Noël) : du 22 décembre 2022 au 4 janvier 2023 ;

-2ème trimestre de l'année préscolaire : du 5 janvier au 28 mars 2023 ;

-Congé de fin du 2ème trimestre (Pâques) : du 28 mars 2023 au 5 avril 2023 ;

3ème trimestre de l'année préscolaire : du 6 avril 2023 au 22 mai 2023 ;

-Préparatifs de fin de l'année : 25 mai 2023 ;

-Fin de l'année préscolaire : 30 mai 2023.



Les jardins d'enfants publics et privés, ainsi que toutes les structures d'encadrement de la petite enfance sont tenus de respecter le calendrier, indique la ministre.