Tchad : le calendrier préscolaire dévoilé pour les structures d'encadrement de la petite enfance

15 Octobre 2021: Rentrée officielle des classes;

15 Octobre au 20 Décembre 2021: Premier trimestre de l'année préscolaire;

Le 22 Décembre 2021: Arbre de Noël;

22 Décembre au 05 Janvier 2022: Congé de fin du 1er trimestre (Noël);

05 Janvier au 28 Mars 2022: Deuxième trimestre de l'année préscolaire;

28 Mars au 05 Avril 2022: Congé de fin du deuxième trimestre (Pâques);

06 Avril au 05 Juin 2022: Troisième trimestre de l'année préscolaire;

06 Juin au 15 Juin 2022: Préparatifs de fin d'année;

16 Juin 2022: Fin de l'année et célébration de JEA.

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a signé un arrêté ce 28 Septembre 2021 portant organisation du calendrier préscolaire au titre de l'année scolaire 2021-2022 dans les structures d'encadrement de la petite enfance sur toute l'étendue du territoire.Ce calendrier est structuré de la manière suivante:Les jardins d'enfants publics et privés, les écoles maternelles et toutes les structures d'encadrement de la petite Enfance sont tenus de respecter le présent calendrier, précise le document.