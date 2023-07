Tchad : le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 23 mois est-il respecté ?

Le calendrier vaccinal, conçu pour les enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de 23 mois, vise à administrer des vaccins préventifs contre les maladies infantiles.



Ce calendrier permet de protéger les enfants contre des maladies pouvant être évitées grâce à la vaccination. Plusieurs vaccins sont prévus selon une séquence spécifique pour les enfants de 0 à 23 mois.





Selon Hassan Abakar Ali, responsable du centre de santé (RCS), un enfant vacciné selon le calendrier a moins de risques de contracter des maladies. Même s'il est exposé à une maladie, celle-ci sera généralement moins grave.



Hassan Abakar Ali a détaillé le calendrier vaccinal : de la naissance jusqu'à l'âge de 23 mois, l'enfant doit recevoir environ 15 vaccins. Avant l'âge de 9 mois, l'enfant reçoit le vaccin BCG, la polio zéro, la polio 1, la pinta 1, la pinta 2, la polio 2, la polio 3, la pinta 3 et le VPI. À partir de 9 mois, l'enfant reçoit le vaccin contre la rougeole, la méningite, l'anti-amarine, la fièvre jaune et la polio injectable 2.



Après cette période, à partir de 15 mois, l'enfant reçoit le deuxième vaccin contre la rougeole. Cependant, est-ce que les parents respectent ce calendrier vaccinal des enfants de 0 à 23 mois, en les emmenant régulièrement dans les centres de santé ?



En effet, il est constaté que la plupart des parents de ces enfants ignorent l'existence de ce calendrier. Certains interrompent le calendrier de vaccination et d'autres ne respectent pas le calendrier en raison d'un manque d'information.